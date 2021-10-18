Три человека погибли при пожаре на Пролетарской улице в Кронштадте

На пожаре в Кронштадте погибли три человека. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Кронштадте. В ночь на понедельник на Пролетарской улице вспыхнула двухкомнатная квартира. Из здания были эвакуированы 12 человек.

- 18 октября в 03:28 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Кронштадтский район, улица Пролетарская, дом 17. В квартире, расположенной на втором этаже 4-этажного дома, выгорела комната площадью 15 квадратных метров. В 04:16 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Пол словам спасателей, из горящей квартиры были эвакуированы двое мужчин и женщина, пострадавших передали врачам скорой помощи, но реанимационные действия ни к чему не привели - медики констатировали смерть.

На месте ЧП работали четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС. Причины и обстоятельства трагедии установят пожарные-дознаватели.