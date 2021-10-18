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Общество18 октября 2021 8:24

Первые заморозки придут в Петербург в ночь на среду, 20 октября

Температура упадет до -2 градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Первые заморозки придут уже в среду.

Первые заморозки придут уже в среду.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые заморозки придут в Петербург уже через два дня. В ночь на среду синоптики обещают минусовую температуру. Это еще не начало климатической зимы, но водителям, особенно с утра, стоит быть крайне осторожными.

- 20 октября ночью без существенных осадков, температура 0…-2 градуса, местами гололедица. Днем +3…+5 градусов, дождь с мокрым снегом, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, на землю этот снег ляжет вряд ли. Постоянный снежный покров по климатической норме должен появиться в Петербурге к концу ноября, когда среднесуточная температура падает ниже ноля.