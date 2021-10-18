500 лихачей поймали на дорогах Ленобласти за две недели

500 лихачей поймали за две недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 500 нарушителей скоростного режима задержали на трассах Ленобласти за две недели рейда ГИБДД. Любителей полихачить ловили на федеральных автодорогах «Скандинавия», «Кола» и «Сортавала» - там, где есть возможность надавить на газ сильнее положенного.

- Подавляющее большинство из нарушителей привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа. Из общего числа 10 автолюбителей оказались злостными «рецидивистами», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тех, кто повторно попался на превышении скорости более чем на 80 км/час, будут лишать прав по суду.

Рекордсменом оказался бизнесмен, разогнавший свой «Порше» почти до 200 км/час. Большинство нарушителей оправдывались тем, что «опаздывают на работу» или едут «в садик за ребенком».