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Авто18 октября 2021 9:16

500 лихачей поймали на дорогах Ленобласти за две недели

Видео рейда показало ГИБДД
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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500 лихачей поймали за две недели.

500 лихачей поймали за две недели.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 500 нарушителей скоростного режима задержали на трассах Ленобласти за две недели рейда ГИБДД. Любителей полихачить ловили на федеральных автодорогах «Скандинавия», «Кола» и «Сортавала» - там, где есть возможность надавить на газ сильнее положенного.

- Подавляющее большинство из нарушителей привлечены к административной ответственности с выплатой штрафа. Из общего числа 10 автолюбителей оказались злостными «рецидивистами», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тех, кто повторно попался на превышении скорости более чем на 80 км/час, будут лишать прав по суду.

Рекордсменом оказался бизнесмен, разогнавший свой «Порше» почти до 200 км/час. Большинство нарушителей оправдывались тем, что «опаздывают на работу» или едут «в садик за ребенком».

Более 500 лихачей поймали во время рейда ГИБДД в Ленобласти
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО