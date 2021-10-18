8-километровая пробка собралась на КАД у Вантового моста утром понедельника

Пробки собрались на КАД утром понедельника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Серьезная пробка образовалась утром понедельника, 18 октября на внутреннем кольце КАДа. В пиковый момент затор достигал длины восьми километров, занимая участок от Кудрово до Вантового моста.

Позднее пробка чуть «рассосалась» и проблемным остался отрезок от развязки с Мурманским шоссе до Вантового моста и на нем самом.

Другое проблемное место образовалось в районе Ржевского лесопарка и также на внутренней стороне. Здесь, из-за ДТП, машинам приходится стоять почти три километра.

Еще две аварии замечены в районе Мурино на внешней стороне, а у Парголово движение по КАДу осложняет дорожный ремонт.