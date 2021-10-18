С 18 октября станция метро «Площадь Ленина» меняет режим работы до конца года

Выход из метро на Финляндский вокзал меняет режим работы из-за ремонта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С понедельника, 18 октября, меняет режим работы станции метро «Площадь Ленина». Изменения коснутся первого вестибюля с выходом на Финляндский вокзал. Здесь начинают ремонтировать эскалаторы. Работы продлятся до конца года.

- С 18 октября по 31 декабря 2021 года по рабочим дням с 08-00 до 09-00 часов вход в вестибюль закрыт, с 17-00 до 18-50 часов вход в вестибюль ограничен, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

В метро отмечают, что интервалы ограничений могут меняться в зависимости от пассажиропотока или потребностей ремонтников.

Пассажиров призывают внимательно планировать маршрут поездки. Впрочем, для входа и выхода будет полностью доступен второй вестибюль станции, расположенный в сквере на улице Академика Лебедева.