Общественный транспорт начнет фиксировать выезд автомобилей на выделенные полосы в Петербурге

Выезд автомобилей на выделенные полосы в Петербурге начнет фиксировать общественный транспорт Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге любителей езды по выделенным полосам для общественного транспорта начнут ловить активнее. С 19 октября 2021 года в автобусах и троллейбусах начнут работать специальные комплексы, которые будут фиксировать нарушения ПДД. Об этом рассказали в Смольном.

- В общественном транспорте установлены специальные мобильные комплексы фотовидеофиксации, которые автоматически фиксируют нарушения ПДД. Эти комплексы автоматически распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в соответствии с загруженной картой контролируемых участков, - рассказали в городской администрации.

Вся информация с комплексов будет поступать в ЦАФАП УГИБДД. Далее нарушения будут рассматривать инспекторы и принимать решения о привлечении водителей к административной ответственности.

Сейчас такие комплексы установлены в автобусах и троллейбусах, курсирующих в 12 районах города, но вскоре заработают во всем Петербурге.