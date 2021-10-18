Моховая стала самой изрисованной граффити улицей в центре Петербурга

Улица Моховая оказалась в лидерах по закраске граффити в Центральном районе Фото: Артем КИЛЬКИН

Улица Моховая оказалась в лидерах по закраске граффити в центре Санкт-Петербурга. С 8 по 15 октября в Центральном районе сотрудники ГКУ "Жилищное агентство" приводили в порядок дома, которые оказались изрисованы вандалами. Больше всего работы было на Моховой улице, где располагаются театральный и музыкальный вузы, а также учебный театр.

- Больше всего работы предстояло специалистам ЖКС №1, на территории которого в лидерах по закраске оказались улицы Моховая и Пестеля, - рассказали в администрации Центрального района.

Литейный проспект также оказался излюбленным местом для хулиганов. На протяжении минувшей недели там тоже закрашивали множество надписей и рисунков. Добавим, что граффити с изображением Игоря Талькова пока что остается нетронутым.

Всего за неделю работы по закраске несанкционированных рисунков прошли на 119 адресах.