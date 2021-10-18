Оздоровительный-термальный комплекс откроют в Петербурге в 2022 году

В Петербурге откроют оздоровительно-термальный комплекс за 450 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в 2022 году планируют открыть оздоровительно-термальный комплекс. Он расположится недалеко от "Лахта-центра" и будет включать в себя бассейны с минерализованной водой и релакс-зону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на основателя гостиничной сети Green Flow Александра Тертычного.

- Летом мы приобрели здание, где уже идет строительство. В начале 2022 года там откроется комплекс площадью 3,2 тысячи квадратных метров, - рассказал Тертычный.

Кроме бассейнов и релакс-зоны в комплексе появятся гастробар, SPA-центр, около 10 видов различных саун и тренажерный зал. Создатели отмечают, что это будет не просто очередной центр, а место для исцеления с уникальными программами для оздоровления, где посетители смогут скрыться от городской суеты, поправить не только физическое, но и эмоциональное здоровье.

Предварительно известно, что входной билет в центр будет стоить 1,5-1,8 тысячи рублей. Создание самого комплекса обойдется владельцам примерно в 430 млн рублей.