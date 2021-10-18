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Происшествия18 октября 2021 11:38

Общежитие СПбГУ на проспекте Солидарности эвакуировали из-за угроз мужчины «с гранатой»

Неадекватный персонаж назвался представителем президента от ФСБ и пообещал все взорвать
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Полиция проверяла два вызова о мужчине с гранатой.

Полиция проверяла два вызова о мужчине с гранатой.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Общежитие Санкт-Петербургского государственного университета, расположенное на проспекте Солидарности, 27, пришлось эвакуировать из-за угроз неадекватного мужчины. Поздним вечером 17 октября он позвонил в вуз и сообщил, что на территорию общежития проник неизвестный злодей с гранатой.

- В полицию поступило сообщение от начальника смены управления режима охраны СПбГУ. По его словам, в 21:40 позвонил неизвестный, представился полномочным представителем президента по Петербургу от ФСБ и сообщил, что на территорию общежития университета прошел человек с гранатой. Проведенный осмотр взрывных устройств не показал, из здания эвакуировано 400 человек, - сообщает источник «КП-Петербург»

И пока одни полицейские до трех ночи проверяли территорию общежития, другие искали звонившего.

А часом ранее в полицию позвонил житель дома 23 по проспекту Солидарности. Пьяный мужчина заявил, что его не пускают домой соседи, у него в руках граната «Ф-1» и сейчас он все подорвет.

33-летнего «шутника» задержали, никакой гранаты у него не было. Сейчас проверяется его причастность к инциденту в общежитии СПбГУ.

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