Следственный комитет проводит проверку в связи со смертью киберспортсмена Алексея Малышева

СК проводит проверку в связи со смертью киберспортсмена Алексея Малышева Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Ленинградской области проводит проверку в связи со смертью чемпиона киберспорта Алексея Малышева. 23-летнего молодого человека нашли возле гаражей в городе Никольское утром 17 октября 2021 года. На тот момент он был еще жив, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Малышев лежал на земле у гаражей на улице Зеленой. Он был по пояс голый, без обуви, а также весь в крови, - рассказал источник.

Геймера госпитализировали в Центральную районную больницу Гатчины. У него было множество травм. Однако, несмотря на усилия медиков, молодой человек скончался.

На данный момент тело Малышева направлено в морг для установления причин смерти. На месте, где он был найден, полицейские также обнаружили две пластиковые бутылки, тапочки и куртку.