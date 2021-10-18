Бизнесмен из Петербурга прострелил ногу деловому партнеру из-за дележа имущества

В Петербурге осудили бизнесмена, стрелявшего в бизнес-партнера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский райсуд Петербурга вынес приговор в отношении бизнесмена, который прострелил из ружья ногу бывшему деловому партнеру, которого заподозрил в обмане при дележе имущества фирмы. На кону была сумма в пять миллионов рублей.

- 10 декабря 2020 года обвиняемый, находясь в помещении обувной мастерской на проспекте Космонавтов, с целью получения 5 000 000 рублей, предполагая свое право на указанную сумму как доли денежных средств при неразрешенном финансовом споре в ходе раздела совместного бизнеса, направил на потерпевшего ружье 12 калибра, затем произвел выстрел в потолок, и, в подтверждении серьезности своих намерений, в область правого бедра потерпевшего, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По счастью, рана оказалась несерьезной. Бывший партнер выжил, но пошел в суд. Там, рассмотрев дело, дали стрелявшему два года лишения свободы условно. Потерпевшему коммерсант выплатит 100 тысяч рублей в качестве компенсации.