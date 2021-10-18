Более 3 тысяч человек третий день подряд заболевают коронавирусом в Петербурге

Еще более 3 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 18 октября
Фото: Олег ЗОЛОТО
Суточная заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге уже третий день подряд превышает 3 тысячи человек. Об этом 18 октября 2021 года сообщает оперативный штаб по COVID-19. Резкий скачок произошел еще 16 октября, когда было зафиксировано 3088 новых случаев заболевания.
- На 18 октября в Петербурге выявлено еще 3097 случаев заболевания коронавирусом. Это на 6,8 процентов меньше по сравнению с днем ранее, когда было выявлено 3232 случая заражения, - сообщили в оперштабе.
Статистика по коронавирусу в Петербурге на 18 октября / Фото: Яндекс
Также за минувшие сутки после болезни были выписаны всего 340 пациентов. Еще 67 скончались в следствии заболевания.
В общей сложности с начала пандемии в Петербурге следующая статистика: заражены 666 736 человек, выздоровели 608 050 пациентов и скончались 22 964.
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