Следственный комитет начал проверку с связи с гибелью трех человек в пожаре в Петербурге

Следственный комитет проводит проверку с связи с гибелью трех человек в пожаре в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следственный комитет начал проверку в связи с пожаром, где погибли три человека. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 18 октября 2021 года, в четырехэтажном доме 17 по Пролетарской улице в Кронштадте. В квартире, расположенной на втором этаже выгорела комната площадью 15 квадратных метров. Сначала спасателям удалось эвакуировать трех человек, однако они вскоре скончались.

- В результате пожара скончались двое мужчин 1941 и 1972 годов рождения, а также 82-летняя женщина. По предварительным данным, они отравились угарным газом, - рассказали в следственном комитете.

На данный момент на месте пожара проводится проверка, назначены различные экспертизы для того, чтобы установить все детали произошедшего. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Еще 12 человек спасатели эвакуировали из соседних квартир. Среди них пострадавших нет.