Число желающих вакцинироваться от коронавируса выросло в Петербурге на 20% за неделю

В Петербурге за неделю более чем на 20% выросло число записавшихся на вакцинацию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает расти количество вакцинируемых от коронавируса горожан. Так, за неделю число записавшихся на прививку выросло на 20 процентов по сравнению с неделей ранее. Об этом 18 октября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- В Петербурге за прошедшую неделю записались на вакцинацию 34100 человек - на 6250 человек больше, чем неделей ранее, - отметили в комитете.

Запись на вакцинацию от COVID-19 в Петербурге проводится через колл-центр по номеру 122 и портал ЕПГУ. Однако чаще всего горожане пользуются порталом "Здоровье петербуржца". Число записей на нем за неделю выросло вдвое.

Напомним, что по состоянию на 15 октября в Петербурге полный цикл вакцинации прошли уже более 1,8 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 58 процентов.