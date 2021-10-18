Два бара закрыли и остановили концерт из-за коронавирусных нарушений в Петербурге за выходные

В результате антиковидных рейдов в выходные в Петербурге опечатаны два бара, остановлено проведение концерта / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в минувшие выходные, 16 и 17 октября 2021 года, прошли очередные антиковидные рейды, по итогам которых были опечатаны два бара, а также остановлен концерт. Проверки прошли в заведениях общепита и досуга в Центральном, Петроградском, Фрунзенском и Приморском районах города. Основные нарушители оказались в центре города.

- В трех барах, расположенных на улице Ильюшина, Бухарестской и Ждановской улицах посетители курили кальяны. Три заведения на улице Рубинштейна, бар на улице Ломоносова и ночной клуб на улице Думской продолжили принимать посетителей после 2:00 часов ночи, - рассказали в Смольном.

В итоге два бара были опечатаны. Нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Также под санкции попала концертная площадка на Пироговской набережной. Там был остановлен концерт Васи Обломова из-за того, что количество зрителей в два раза превысило допустимую норму.