Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 14:13

Власти Петербурга потратят десять миллионов на установку камер на Васильевском острове

Администрация района города объявила конкурс на поиск подрядчика
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подрядчика определят в конце октября 2021 года.

Подрядчика определят в конце октября 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на установку уличных видеокамер потратят больше 10 миллионов рублей. Администрация Василеостровского района города разместила конкурс на сайте Госзакупок, чтобы выбрать подрядчика.

- Выполнение работ монтажу систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, - пояснили в документации контракта на сайте.

Как следует из техзадания, камеры видео наблюдения установят на четырех объектах. Среди них детский сад №31 и №43, школа олимпийского резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга, а также «Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района». Подача заявок до 26 октября 2021 года, после этого заказчик выберет подрядчика для выполнения работ.