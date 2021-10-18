Власти Петербурга потратят десять миллионов на установку камер на Васильевском острове

Подрядчика определят в конце октября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на установку уличных видеокамер потратят больше 10 миллионов рублей. Администрация Василеостровского района города разместила конкурс на сайте Госзакупок, чтобы выбрать подрядчика.

- Выполнение работ монтажу систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом, - пояснили в документации контракта на сайте.

Как следует из техзадания, камеры видео наблюдения установят на четырех объектах. Среди них детский сад №31 и №43, школа олимпийского резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга, а также «Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района». Подача заявок до 26 октября 2021 года, после этого заказчик выберет подрядчика для выполнения работ.