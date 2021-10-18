Более 7,4 тысяч пациентов с коронавирусом находятся в больницах Петербурга на 18 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число пациентов, которые лежат в больницах с коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки выросло. На 18 октября 2021 года в стационарах находятся уже более 7,4 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Смольного.

- На данный момент в Петербурге больных коронавирусом и пневмониями принимают в 18 больницах. В них развернуто 9488 мест, из которых 7413 коек заняты, - сообщает городская администрация.

За минувшие сутки в стационары поступили 396 человек, выписаны были всего 133 пациента. Также 654 человека находятся в тяжелом состоянии в реанимациях, еще 324 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, во временном госпитале в Ленэкспо проходят лечение 387 горожан.

Заболеваемость в городе остается на высоком уровне. Три дня подряд в Петербурге выявляют по 3 тысячи новых заболевших. В общей сложности за время пандемии число зараженных превысило 666 тысяч.