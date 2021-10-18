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Общество18 октября 2021 14:39

Водитель маршрутки в Кудрово поругался с пассажирами из-за долгой стоянки

Видео скандала появилось в соцсетях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пассажиры едва не подрались с водителем маршрутки.

Пассажиры едва не подрались с водителем маршрутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Долгое ожидание того, когда же, наконец, маршрутка поедет, привело к конфликту в Кудрово. Здесь уставшие пассажиры поругались с водителем, который оказался приезжим. Этот факт еще больше поднял градус скандала.

- Жаркие диалоги в петербургской маршрутке № 565 «Метро Дыбенко – Кировск». Допустимо ли такое поведение человека, - пишет паблик «Интересный Питер» ВКонтакте.

Некоторые из пользователей вступились за водителя, который волей-неволей должен собрать определенную сумму за смену и не может гонять пустой автобус: «Уважаемые пассажиры! Хотите ехать сразу - вызывайте такси!!! Автобус должен набрать минимальное число людей для рентабельного рейса».

Другие же встали на сторону пассажиров: «С каких пор "по-человечески прошу" - это крики, хамство и угроза физической расправой? Моя какая вина в том, что он в свои годы не у себя на родине отдыхает, а работает водителем маршрутки? Вот из-за таких потом и думают, что все приезжие - злые и невоспитанные».

Водитель маршрутки поскандалил с пассажирами в Кудрово
Видео: vk.com/int.piter