Между Петербургом и Таллином увеличится число автобусных рейсов

Между Санкт-Петербургом и Таллином увеличивается число автобусных рейсов / Фото: Lux Express Lounge

Между Санкт-Петербургом и Таллином увеличится количество автобусных рейсов. Со 2 ноября 2021 года на линию вернется автобус компании Lux Express Lounge, который перестал курсировать между городами еще в марте 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

- Рейс, как и до локдауна, будет выполняться автобусом Scania Irizar i8. Он рассчитан на 45 мест, 15 из которых расположены в специальной зоне повышенного комфорта, - рассказали в пресс-службе компании.

Так, с начала ноября рейсы будут курсировать из Петербурга в Таллин по средам, пятницам и воскресеньям. Время отправления в 13:15 часов. В обратную сторону запланированы ночные отправления во вторник, четверг и субботу в 23:00 часов. Время в пути составит около семи часов.