Драма о Петербурге 90-х «Родитель» победила на международном кинофестивале в Нью-Йорке

Драма с Михаилом Пореченковым победила на кинофестивале в Нью-Йорке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фильм петербургского кинорежиссера Влада Фурмана завоевал восемь высших наград на фестивале Chelsea Film Festival в Нью-Йорке. Главную роль в картине «Родитель» исполнил петербургский, а ныне столичный актер Михаил Пореченков.

- «Родитель» — жесткая социальная драма о Петербурге конца 90-х. Фильм рассказывает о борьбе отца (в исполнении Михаила Пореченкова) за дочь, страдающую от наркотиков, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На счету «Родителя», съемки которого проходили в Петербурге, главные награды за режиссерскую и операторскую работы, а также за лучший сценарий, лучшее исполнение мужской и женской ролей и Гран-при фестиваля.