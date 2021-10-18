Спектакли с Боярской и Козловским в МДТ перенесли из-за болезни актера

В МДТ из-за болезни актёра перенесли спектакли с Козловским и Боярской Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Малый драматический театр перенес спектакли "Гамлет" с Елизаветой Боярской и Данилой Козловским из-за болезни одного из актеров. Об этом 18 октября 2021 года рассказали в пресс-службе театра Европы. В МДТ не уточняют, какой именно артист ушел на больничный.

- Спектакль "Гамлет", который был назначен по программе на 27 и 28 октября переносится на 15 и 16 декабря соответственно из-за болезни артиста, - рассказали в МДТ.

Также переносится спектакль "Вишневый сад", который должен был пройти 29 и 30 октября. Постановку покажут 17 и 18 декабря. Билеты, приобретенные на спектакли, останутся действительными на новую дату. Либо зрители могут их вернуть.

Вместо перенесенных спектаклей в театре 27 и 28 октября покажут постановку "Дядя Ваня", 29 октября "Три сестры", а 30 октября "Повелитель мух".