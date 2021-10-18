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Происшествия18 октября 2021 16:10

Фотограф "Комсомолки" пострадала на закрытии Медного всадника на реконструкцию

Железные ворота заграждения ударили девушку прямо по спине
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Фотограф "КП" получил травмы во время закрытия Медного всадника на реконструкцию

Фотограф "КП" получил травмы во время закрытия Медного всадника на реконструкцию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фотограф "Комсомольской правды" пострадала на закрытии Медного всадника на реконструкцию. В Санкт-Петербурге 18 октября состоялся пресс-подход по случаю начала работ. Девушка стояла за железным заграждением, когда огромные ворота начало раскачивать ветром.

- Я снимала памятник и даже не заметила, что ворота начали раскачиваться, - рассказала фотограф.

Фотографа "Комсомолки" снесло воротами лесов Медного всадника

Сильным порывом ветра ворота сначала открылись, а потом резко полетели в обратную сторону, с силой ударив фотографа по спине. Об удара девушка упала и ударилась головой. От падения у нее также на ноге остался синяк.

- Я больше переживала за фотоаппарат, - отметила сотрудница "КП".

Фотоаппарат тоже упал на землю. В дребезги разбился фильтр. Объектив и фотоаппарат визуально не пострадали, но теперь им предстоит диагностика.