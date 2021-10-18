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Общество18 октября 2021 16:29

Заведующая поликлиники в Приморском районе Петербурга объяснила очереди недостатком персонала

Пациентов с простудой все больше, а людей не хватает
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пациентов осенью стало больше, а врачей - нет.

Пациентов осенью стало больше, а врачей - нет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В руководстве одной из детских поликлиник Приморского района Петербурга, на которую из-за очередей жаловались родители, объяснили причины больших очередей. Все дело в двух наложившихся друг на друга факторах: пациентов много, а врачей – мало.

- У нас есть штатное расписание и мы не можем взять персонала больше, чем положено. Сейчас идет подъем заболеваемости, рук не хватает. А что летом они будут делать, просто так зарплату получать? – рассказала корреспонденту «КП-Петербург» заведующая. – Расписание не от нас зависит, это – Минздрав утверждает. Да и все равно у нас недокомплект. Медсестер есть только 60%.

Врачей, по словам руководства поликлиники, лишь чуть больше. И если летом, когда все на дачах и особо не болеют, этого хватало, то сейчас медики трудятся не покладая рук. Да и сами врачи не железные - тоже болеют.

- Ну а что делать? У нас и вызовы и в поликлинику родители с детишками приходят. Да, бывает надо и полчаса ждать. Мы пытались давать номерки на определенное время, но люди приходят когда им удобно: «а мы тогда не смогли». Им же не откажешь, - объясняют медики