Останки 103 погибших воинов Великой Отечественной войны захоронили в Петербурге

В Петербурге захоронили останки воинов, погибших во время Великой Отечественной войны / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге захоронили останки 103 погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев. Траурная церемония состоялась 16 октября 2021 года на воинском кладбище «Корчмино» в Колпинском районе. Об этом рассказали в следственном комитете города.

- Останки красноармейцев обнаружили участники поисковых отрядов из Петербурга: «Горячий снег», «Рейд», «Святой Георгий», «Иван Сусанин», «Колпинский рубеж», «Северо-Запад», а также отряд из Орловской области, - рассказали в комитете.

Большинство захороненных воинов пока что остались безымянными. Установить имена удалось только шести красноармейцев по найденным солдатским медальонам. Пять из них воевали на Ленинградском фронте. Еще один из солдат погиб на территории Орловской области.

Родственникам погибших солдат были переданы их личные вещи.