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Общество18 октября 2021 16:48

В Комздраве Петербурга заявили, что ситуация с кадрами в городе не ухудшается

Комплектность педиатров составляет 80-90%
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Комздраве заявили о 80-90% комплектности поликлиник и больниц педиатрами.

В Комздраве заявили о 80-90% комплектности поликлиник и больниц педиатрами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комитете по здравоохранению Петербурга опровергли массовую нехватку персонала, на что пожаловалась заведующая одной из детских поликлиник Приморского района. Здесь, по словам руководства, есть только 60% от необходимого числа медсестер, а врачей лишь немногим больше.

- В целом укомплектованность терапевтами и педиатрами в городе составляет 80-90 процентов. Ситуация с кадрами не ухудшается, - ответили «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

А за ситуацию в конкретном медучреждении, уверены в ведомстве, отвечает руководитель этого самого учреждения. Ну и администрация района, где оно расположено.

На то, что в поликлинике скапливаются большие очереди, пожаловались родители юных пациентов. Причиной это также стал осенний подъем заболеваемости.