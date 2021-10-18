В Смольном назвали введение QR-кодов мягкой мерой

В Смольном рассказали, в чем преимущества введения QR-кодов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном заявили, что введение QR-кодов в Санкт-Петербурге будет куда более мягкой мерой, чем полный локдаун. Об этом 18 октября 2021 года сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, пишет газета "Петербургский дневник".

- Лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры. Будем маневрировать, будем смотреть, - отметил Соловейчик.

Председатель комитета добавил, что в целом ситуация с пандемией в Петербурге неспокойная, несмотря на то, что воспринимается в целом она спокойна. Также он отметил, что главная задача сейчас - не допустить введение локдауна.

На минувшей неделе стало известно, что власти Петербурга рассматривают возможность введение QR-кодов для посещения общественных мест. Аналогичная система уже введена в Карелии, Калининграде, а также в некоторых других областях страны.