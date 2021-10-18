Для ликвидации свалки в Выборгском районе Петербурга потребуется 15 миллионов рублей

Организация должна иметь все разрешения по сбору и утилизации отходов I - IV классов опасности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нелегальную свалку в Выборгском районе Петербурге ликвидируют за 15 миллионов рублей. Об этом стало известно из опубликованного контракта на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает Администрация выборгского района. Будущему исполнителю предстоит убрать мусорный полигон в поселке Парголово.

- Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной на территории Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, п. Торфяное, Старожиловская улица, участок 1, - говорится в документе.

Организация должна иметь все разрешения по сбору и утилизации отходов I - IV классов опасности. Работы начнутся в 2021 году, подрядчика определят уже 20 ноября 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Петербурге ищут подрядчика, который бы взялся за ликвидацию нелегальных свалок на территории Петроградского района. На эти нужды власти города готовы выделить из городского бюджета 26 миллионов рублей.