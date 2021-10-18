Проезд по Исаакиевской площади и набережной Мойки ограничили на месяц

На Исаакиевской площади на месяц ограничили движение Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Санкт-Петербурга с 18 октября 2021 года ограничили проезд по ряду важных улиц. Так, в течение месяца будут перекрыты проезда на Исаакиевской площади и по набережной реки Мойки. Об этом сообщили в ГАТИ.

- С 18 октября по 18 ноября в связи с ремонтом тротуара будет ограничен проезд по Исаакиевской площади от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до переулка Пирогова, переулку Антоненко от Исаакиевской площади до Казанской улицы, - рассказали в ГАТИ.

Также с 18 октября по 25 октября движение ограничат на набережной Мойки на участке от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы.

Со вторника, 19 октября, вплоть до 1 ноября также будет ограничен проезд по площади Труда. В это время будут проходить работы по ремонту пешеходной зоны на участке от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала.