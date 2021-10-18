Все памятники Петру I в Петербурге приведут в порядок 350-летию со дня рождения императора

Все памятники Петру Великому отреставрируют в Петербурге к 350-летнему юбилею императора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре 2021 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге начали реставрировать памятник Петру I, также известный как «Медный всадник». Работы, начатые в преддверии 350-летия со дня рождения императора, обещают завершить до конца декабря. Однако также до круглой даты в удовлетворительное состояние собирается привести остальные памятники основателю города.

- Всего в Северной столице находятся 17 памятников Петеру I, пять из них находятся на балансе нашего музея. Все монументы должны либо отреставрировать либо придать им обновленный вид. Сейчас также приводят в порядок бюст у Летнего домика Петра, - рассказала «Комсомолькой правде» старший научный сотрудник Музея городской скульптуры Надежда Ефремова.

Ранее «КП» подробно писала о том, как будет проходить реставрация «Медного всадника» и приводила малоизвестные факты об этой скульптуре.