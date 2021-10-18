Огромная радуга появилась в небе над Петербургом

Огромная радуга появилась в Приморском районе Петербурга Фото: Петр КИБЕР

В Санкт-Петербурге продолжает холодать, дуть сильный ветер, а периодически идут дожди. Но несмотря на это, погода не забывает радовать горожан. Так, вечером 18 октября 2021 года над Северной столицей появилась огромная радуга. Ее заметили жители Приморского района и поделились с "КП-Петербург" фотографиями этого прекрасного явления.

- Радуга просто гигантская и очень яркая. Заполнила весь серый небосвод, покрытый облаками и тучами, - рассказал "КП-Петербург" читатель.

Отчетливая радуга хорошо была видна рядом со станцией метро "Беговая", парком 300-летия, а также в других частях Приморского района.

Напомним, что погода в течение недели в Петербурге будет лишь ухудшатся. По прогнозу синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса, уже на неделе начнется мокрый снег.