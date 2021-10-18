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Звезды18 октября 2021 17:59

В Петербурге опустела одна из самых известных арт-коммун

Десятки творческих людей на протяжении и нескольких лет жили вместе и занимались искусством под одной крышей
Никита НЕСТЕРОВ
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Одна из самых известных арт-коммун Петербурга опустела

Одна из самых известных арт-коммун Петербурга опустела

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В середине октября жильцы стали массово покидать арт-коммуну «Три четверти», которая занимала два этажа жилого дома в Коломне - одном из самых творческих районов Санкт-Петербурга. Здание располагается улице Союза Печатников рядом с Английским проспектом.

- Коммуна опустела очень быстро. Сейчас там осталось всего шесть человек ,включая меня. Точных причин я не знаю. Либо все резко захотели жить отдельно, либо не получилось договориться с собственниками квартир. Продолжит ли это место существовать с новыми арендаторами в прежнем формате, мне также неизвестно, - рассказал журналисту «Комсомольской правды» один из последних жителей.

Отметим, что обитатели коммуны жили очень сплочено, налаживая общий быт и вместе занимаясь искусством. Также там проходили различные неформальные концерты и выставки.