Машину с матерью и ребенком расстреляли на юге Петербурга

Неизвестный расстрелял машину с матерью и ребенком на Дунайском проспекте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На юге Санкт-Петербурга произошло ЧП. Вечером 18 октября 2021 года неизвестный человек открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина с ребенком. Об этом пишут "Невские новости".

- Инцидент произошел около пяти часов вечера во дворе дома 33 по Дунайскому проспекту. Незнакомец открыл огонь по автомобилю Renault Logan, - сообщает издание.

В момент стрельбы в автомобиле находилась 34-летняя женщина с маленьким ребенком. Пули разбили заднее стекло машины, а одна из них застряла в салоне.

По предварительным данным ни женщина, ни ребенок не пострадали. На данный момент на месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку.