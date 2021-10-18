Историческое здание Солодовни пивоваренного завода продают в Петербурге

Историческое здание пивоваренного завода продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу здание Солодовни пивоваренного завода "Новая Бавария". Здание, построенное в 1911-1912 года, является объектом культурного наследия. На данный момент оно находится в заброшенном состоянии, поэтому будущему владельцу предлагается внести свой вклад в историю, восстановить и сохранить здание пивоварни, вдохнув в него новую жизнь. Объявление о продаже появилось в интернете 18 октября 2021 года.

- Необходимые инвестиции в реконструкцию от 500 млн до 1 млрд рублей. Это семиэтажное кирпичное здание с подвалом, находится на Петровском острове прямо у Невы, - рассказал продавец.

Площадь здания составляет почти 14 тысяч квадратных метров, земельный участок, прилегающий к нему, еще почти 4 тысячи "квадратов". Цена за все богатство - 300 млн рублей.

В здании после реконструкции могут быть размещены общественные пространства, рестораны, офисы и многое другое. Но новому владельцу придется постараться, так как здание изношено на 60 процентов.