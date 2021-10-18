Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 октября 2021 18:48

Беглов заявил об усилении ограничений в случае роста заболеваемости в Петербурге

Последние три дня в городе суточная заболеваемости превышает 3 тысячи человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Беглов: ограничения в Петербурге будут усилены в случае дальнейшего роста заболеваемости

Беглов: ограничения в Петербурге будут усилены в случае дальнейшего роста заболеваемости

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе могут быть введены более жесткие ограничения. Градоначальник отметил, что усиление мер будет будет неизбежным, если заболеваемость коронавирусом в городе продолжит расти. Об этом он сказал 18 октября 2021 года в эфире "Радио России".

- Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры, - пояснил градоначальник.

Ранее в Смольном отметили, что ведение QR-кодов в Санкт-Петербурге будет куда более мягкой мерой, чем полный локдаун. Предполагается, что такие меры могут быть введены для посещения общественных мест, таких как кафе, рестораны, бары и музеи.

Напомним, что в течение последних трех дней в Петербурге суточный прирост заболевших составляет более трех тысяч человек.