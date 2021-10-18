Беглов заявил об усилении ограничений в случае роста заболеваемости в Петербурге

Беглов: ограничения в Петербурге будут усилены в случае дальнейшего роста заболеваемости Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе могут быть введены более жесткие ограничения. Градоначальник отметил, что усиление мер будет будет неизбежным, если заболеваемость коронавирусом в городе продолжит расти. Об этом он сказал 18 октября 2021 года в эфире "Радио России".

- Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры, - пояснил градоначальник.

Ранее в Смольном отметили, что ведение QR-кодов в Санкт-Петербурге будет куда более мягкой мерой, чем полный локдаун. Предполагается, что такие меры могут быть введены для посещения общественных мест, таких как кафе, рестораны, бары и музеи.

Напомним, что в течение последних трех дней в Петербурге суточный прирост заболевших составляет более трех тысяч человек.