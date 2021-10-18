Эпидемия коронавируса в Петербурге закончится при 95 % коллективного иммунитета

В Петербурге еще не достигнут коллективный иммунитет к коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемия коронавируса в Петербурге закончится не раньше, чем уровень коллективного иммунитета достигне 95 %. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 18 октября, рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

- Не хватит ни 70, ни 80, ни даже 90 %, - констатировал Тимур Пестерев. – Оптимальный уровень коллективного иммунитета, при котором мы сможем если и не забыть об этом новом вирусе совсем, то по крайней мере перестать о нем так беспокоиться – 95 %. Иначе люди будут все так же болеть и умирать, будут появляться новые, еще более опасные штаммы. Понятно, что существующими темпами – что в Москве, что в Санкт-Петербурге – мы к иммунитету в 95 % будем идти очень долго.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, почему в Петербурге застопорилась массовая вакцинация граждан от COVID-19 (федеральный оперштаб оценил уровень коллективного иммунитета в городе всего в 58 %), и чем нам это грозит.