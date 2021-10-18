Проект нового моста через Неву в Петербурге завершат до конца года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 2030 года в Петербурге появится новая переправа через Неву. Ее разместят за Александра Невского против течения главной реки города. Сейчас специалисты заканчивают разработку проекта.

- До конца 2021 года планируется полностью завершить проектирование II-IV этапов Широтной магистрали (II этап включает в себя мост через Неву). Соответственно, когда проект будет готов, можно будет говорить определенно и о параметрах переправы, и о сроках её строительства. Пока же известно, что движение по всей Широтной магистрали на территории Санкт-Петербурга планируется запустить к 2030 году, - сообщили «Комсомольской правде» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее «Комсомолка» писала о том, какие транспортные проекты губернатор Александр Беглов пообещал реализовать в течение ближайших нескольких лет.