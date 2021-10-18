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Общество18 октября 2021 19:35

Станции метро «Зенит» и «Крестовский остров» будут работать на час дольше в ночь на 21 октября

Все из-за проведения матча Лиги чемпионов, в Северную столицу прилетает «Ювентус»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продлили работу станций метро "Зенит" и "Крестовский остров" в ночь на 21 октября.

В Петербурге продлили работу станций метро "Зенит" и "Крестовский остров" в ночь на 21 октября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продлят работу станций метро «Зенит» и «Крестовский остров» в ночь с 20 на 21 октября. Причина тому – матч Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, «Зенит» встретится на домашнем поле с итальянским грандом «Ювентусом» в рамках группового этапа престижного еврокубка. Пока что в активе сине-бело-голубых одно поражение от «Челси» и разгромная победа над «Мальме».

- Начало встречи в 22:00. Болельщики смогут беспрепятственно добраться домой, так как время работы на вход ближайших к стадиону станций «Зенит» и «Крестовский остров» продлят до 01:00. Остальные станции метрополитена будут работать на вход по своему обычному графику, а на выход пассажиров – до последнего поезда, - отметили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Добавим, что в будние дни станция подземки «Зенит» по-прежнему закрыта, за исключением времени матчей одноименной команды.

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