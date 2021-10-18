УФАС проверит законность выбора подрядчика для строительства стадиона ценой в 39 миллиона в Петербурге

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УФАС проверяет насколько законно выбрали подрядчика для строительства спортивного комплекса "Ижорец" в Санкт-Петербурге. Ведомство приостановило конкурс на сайте госзакупок, который был уже на этапе завершения. Как следует из конкурсной документации, заказчиком выступала Администрация Колпинского района города. Искали фирму, которая возьмется за обновление футбольного поля, строительство других спортивных объектов на территории комплекса. К слову, сумма выделенная на ремонт - 39, 9 миллионов рублей.

- Выполнение работ по ремонту футбольного поля и покрытия беговых дорожек с поставкой комплекта спортивно-технологического оборудования для модернизации футбольных полей с искусственным покрытием, - указано в техзадании.

Но одному из участников конкурса не понравился выбор заказчика. По закону, теперь должны вмешаться сотрудники УФАС и проверить честность торгов.