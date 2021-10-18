Сборщики ягод сдают перекупщикам клюкву в два-три раза дешевле, чем она стоит на рынке в Петербурге

В Ленинградской области в самом разгаре сезон клюквы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Себестоимость клюквы, по которой пункты сбора ягод в Ленинградской области сдают ее перекупщикам, составляет 190-200 рублей за килограмм. Об этом «КП-Петербург» в понедельник, 18 октября, рассказали сотрудники пунктов.

- Базовая цена, по которой ягода принимается у населения, составляет в этом сезоне 145 рублей, - пояснил начальник отдела реализации пункта приема дикоросов в деревне Паша Илья Власов. – Далее в нее закладывается амортизация оборудования, тариф на электроэнергию и зарплата сотрудникам пунктов. Итого получается 190-200 рублей.

После этого в стоимость килограмма клюквы закладываются обязательные расходы перекупщиков, и в итоге получается 210-230 рублей. Между тем цена на ягоду на петербургских рынках, как выяснили корреспонденты «Комсомолки», сильно варьируется: в продаже можно найти ягоду как по 250-270, так и по 400-500 рублей за килограмм.

Точно такие же схемы работают и с другими ягодами: брусникой (ее покупают по 100 рублей за килограмм, а продают от 200 до 600), черноплодкой (25-30 рублей закупочная стоимость, 125-250 отпускная) и черникой (240-250 в пункте сбора – 500-600 рублей на рынке).

Напомним: ранее мы подробно рассказывали, как устроен ягодный бизнес в Ленинградской области, и почему самая спелая и красивая ягода уходит за рубеж.