Вербовщик девушки в сексуальное рабство получил 4,5 года колонии в Петербурге

В Петербурге отправили в тюрьму вербовщика в секс-рабство. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге отправили на 4,5 года в колонию молодого человека, завербовавшего 19-летнюю девушку с целью отправить в Египет для сексуального рабства. Напомним, Мукаилгаджи Магомедов наобещал «даме сердца» лучшую жизнь, в том числе оплатить религиозное обучение за границей, а следом жениться. Преступник уже купил билеты в Стамбул, но девушку потеряли ее родственники и заявили в полицию. К счастью, потенциальную жертву секс-рабства спасли.

- С 1 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года Магомедов, по просьбе неустановленного друга, осуществлял поиск и отбор женщин с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Египта. Вину он признал, от дачи показаний отказался, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что торговец людьми просидит назначенный срок в колонии общего режима. Кроме этого его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.