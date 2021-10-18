Петербуржцы могут обратиться за помощью в СК через соцсети

Петербуржцам предложили обращаться в Следственный комитет через соцсети, для оперативности. Фото: СК РФ

Жители Петербурга могут обратиться за помощью в Следственный комитет через соцсети. В ведомстве по инициативе Александра Бастрыкина создали специальное подразделение под названием Информационный центр. Теперь любой желающий может написать в аккаунты СК в «Инстаграме», «Фейсбуке», «Вконтакте» и даже в «Одноклассниках».

- Это подразделение создано для оперативной и непрерывной связи с гражданами. Кроме этого в Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий: «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация», - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

В Следкоме добавляют, что будут и дальше активнее использовать новые технологии, чтобы доступ к правосудию имел любой гражданин России.