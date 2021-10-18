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Авто18 октября 2021 21:15

Синоптики просят автомобилистов Петербурга быстрее менять резину на зимнюю

Середина текущей неделю – последний срок замены шин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Автомобилистов Петербурга попросили поскорее менять резину на зимнюю.

Автомобилистов Петербурга попросили поскорее менять резину на зимнюю.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «КП-Петербург» посоветовал городским автомобилистам поскорее менять резину на зимнюю. По слова потомственного синоптика, середина текущей недели – это последний срок, когда надо позаботиться о шинах своей «ласточки» и безопасности своей и окружающих.

- Ездить на летней резине будет просто опасно. Все это, исходя из рекомендаций, которые дают производители автомобильных шин. Погода будет очень неустойчивой и резко меняющейся, - отметил Леус.

Как сообщил синоптик, в первые два дня, 18 и 19 октября, будет холодная погода с периодическим дождичком. А вот со среды по пятницу – последние теплые дни осени, столбики термометра поднимутся местами до +10 градусов. Все это дополнится мокрым снегом. А вот в субботу и воскресенье обещают гололедицу и ледяной дождь.