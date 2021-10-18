Ликвидация нелегальных свалок в Купчино откладывается из-за жалобы в УФАС

Администрация Фрунзенского района Петербурга не может выбрать компанию, которая займется ликвидацией местных нелегальных свалок. Все из-за жалоб в УФАС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Фрунзенского района Петербурга не может выбрать подрядчика, который ликвидировал бы местные нелегальные свалки в срок до 30 ноября 2021 года. Определение победителя соответствующего конкурса на сайте госзакупок приостановили во второй раз. Жалобу первого подрядчика в УФАС признали частично обоснованной, документ от второй компании пока рассматривают.

Согласно требованиям заказчика, утилизировать придется мусор от строительных работ, лом асфальтобетонных покрытий, автомобильные шины и грунт. На все про все выделили 36,3 млн рублей. Адресов несанкционированных свалок в районе много.

- Ул. Белы Куна , д.34; вдоль 2-го Обуховского проезда; Витебская Сортировочная улица, дом 4, корпус 1, литера А (навал); Витебская Сортировочная улица, дом 2, корпус 1, литера Г2; Витебская-Сортировочная ул., уч.2 (севернее здания по адресу: ул. Витебская-Сортировочная, д.6, корп.3, лит А); Грузовой проезд , дом 35, литера А (между 3-м Обуховским и 4-м Обуховским проездом); Забалканский проезд (координаты: 59.824967, 30.427387), вблизи ЛЭП; ул. Карпатская, участок 13, - сообщается в конкурсной документации.