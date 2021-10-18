Прощание с актером Андреем Булгаковым, известным в Петербурге по образу Петра I, пройдет в храме Пророка Илии

Похороны актера Андрея Булгакова пройдут на Ковалевском кладбище в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что прощание с актером Андреем Булгаковым, который известен в Санкт-Петербурге по образу Петра Первого, состоится в храме Пророка Илии на Пороховых. Об этом «Комсомолке» рассказали родные умершего артиста. Напомним, перед смертью Булгаков две недели лежал в реанимации стационара в тяжелом состоянии, он заболел коронавирусом. К сожалению, врачам не удалось спасти «народного» Петра I.

- Прощание с Андреем состоится 19 октября, в 12:00. Отпевание в церкви Илии Пророка на Пороховых, адрес: шоссе Революции дом 75. Похороны пройдут на Ковалевском кладбище, - сообщили «КП-Петербург» родственники Булгакова.

Добавим, что зачастую увидеть актера можно было на городских праздниках и культурных мероприятиях. Участвовал Андрей Булгаков в образе Петра Первого и в событиях, организованных «Комсомолкой».