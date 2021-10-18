Северные олени прогулялись на автозаправке в Ленобласти

Северных оленей заметили на автозаправке в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Пятеро северных оленей зашли на автозаправку в деревне Лупполово, что находится во Всеволожском районе Ленобласти. Животные вышли из лесного массива и на время задержались на АЗС, исследуя незнакомые запахи. Один из оленей был белым красавцем. Фотографии с неожиданными посетителями заправки опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Комментаторы новости соревнуются в остроумии.

Вероятно, животные убежали в "самоволку" с местной фермы. Фото: vk.com/spb_today

- А сколько еще оленей проезжает мимо каждую минуту…

- Как в Лапландии!

- 95-й «ягель» ищут!

Местные жители предполагают, что олени сбежали с фермы неподалеку. О дальнейшем путешествии животных пока никто ничего не говорит.