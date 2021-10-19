Коммунальщики окружили забором припаркованную на газоне иномарку на севере Петербурга

В Петербурге коммунальщики устали ждать, когда водитель уберет машину с газона и обнесли ее забором. Фото: vk.com/primorsky.online

Жители Приморского района заметили, что коммунальщики окружили маленьким декоративным забором иномарку, припаркованную на газоне на Камышовой улице. Горе-водитель пропустил мимо ушей объявления об установке ограждения и, похоже, решил продолжить нарушать правила. Фотография автомобиля «Ауди» в ловушке появилась в сообществе «Приморский онлайн» во «Вконтакте». Петербуржцы с воодушевлением комментировали пубикацию.

- У кого-то знатно подгорело с утра, когда он свою «ласточку» за забором увидел.

- Ой, какая белая «клумба» у заборчика стоит, скоро в ней начнут прорастать окурки, фантики и всевозможные бытовые отходы.

- Эвакуатор-манипулятор в помощь пострадавшему!

Все-таки выход из ситуации есть. Фото: vk.com/primorsky.online

Правда, один из местных жителей заметил, что дорогая иномарка выглядит заброшенной – шины приспущены, помято левое крыло, есть ржавчина на арках. Судя по госномеру, машину регистрировали в Тверской области.