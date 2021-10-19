Легендарный тренер «Зенита» Дик Адвокаат раздаст автографы перед матчем с «Ювентусом»

Дик Адвокаат посетит матч "Зенита" с "Ювентусом" и встретится с болельщиками. Фото: ФК "Зенит"

Легендарный тренер «Зенита» Дик Адвокаат, который привел сине-бело-голубых к победам в Кубке и Суперкубке УЕФА в 2008 году, посетит матч бывшего клуба с «Ювентусом». Напомним, петербуржцы сыграют с итальянским грандом в 22:00 20 октября на «Газпром Арене». За 1,5 часа до матча Адвокаат встретится с болельщиками «Зенита», где и можно будет урвать автограф.

- В 20:30 в основном холле второго этажа трибуны С (напротив сектора С-106) начнется встреча Дика Адвокаата и болельщиков, где можно будет задать ему свои вопросы и получить карточку с его автографом. Встреча продлится до 21:00, после чего голландский тренер отправится на экскурсию по стадиону, - передает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после двух игр в групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 21/22 «Зенит» идет на третьем месте, имея в активе три очка. Петербуржцы уступают «Челси» по показателю личных встреч. А вот «Ювентус» - единоличный лидер с 6 очками.