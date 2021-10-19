В Северной столице продают автограф Виктора Цоя за 150 тысяч. Фото: Авито.
Автограф Виктора Цоя продают за 150 тысяч в Санкт-Петербурге. Объявление разместили на сайте Авито.
Петербуржец продает автограф, размещенный на постере с изображением группы «Кино». Судя по фотографии плаката, рядом с подписью Цоя написано: удачи.
- Подписан мне лично в 1989 году, - уверяет продавец. - Могу подтвердить подлинность совместными фото.
Отметим, что это самая дорогая вещь, которая имеет какое-либо отношение к легенде рока Виктору Цою, размещенная на Авито в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Напомним, что в Ленобласти продают спортивного коня по цене машины.