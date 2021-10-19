Суд запретил строить апарт-отель на месте стадиона «Калининец» в Петербурге

В Петербурге не будут строить апарт-отель на месте стадиона "Калининец" на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге все-таки запретили строить апарт-отель на месте стадиона «Калининец» на Васильевском острове. Госстройнадзор спорил об этом с компанией «Деловой остров», требовавшей выдачу разрешения на возведение коммерческого объекта. Ранее бизнесмены зарегистрировали право собственности на участок у дома №1 на проспекте Кима.

Компания обратилась в госструктуры за разрешением на строительство, пообещав создать на месте спортивную базу. Вот только в документации были видны признаки апарт-отеля, как пишет «Мойка78».

- Проект изучили в комитете по физкультуре и спорту. Там вынесли вердикт, что представленная база не может рассматриваться в качестве объекта спорта, так как не соответствует нормативным требованиям, - рассказывает издание.

В итоге аргументы Госстройнадзора в Арбитражном суде перевесили доводы «Делового острова».