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Общество19 октября 2021 1:55

Жителей Петербурга просят присмотреться к пропавшему месяц назад 32-летнему мужчине

Владислав Чуев вышел из дома 19 сентября и не вернулся
Агния ПЕРОВА
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В Санкт-Петербурге ищут пропавшего месяц назад 32-летнего мужчину. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В Санкт-Петербурге ищут пропавшего месяц назад 32-летнего мужчину. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Петербуржцев просят присмотреться к пропавшему месяц назад 32-летнему Владиславу Чуеву. Мужчина из Электростали,19 сентября он вышел из дома и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

- Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, а глаза карие, - сообщают волонтеры. - Одет был в черную толстовку с капюшоном, светлую рубашку и черные берцы.

На странице поисково-спасательного отряда отмечают, что мужчина может находиться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Поэтому жителей Северной столицы просят у нему присмотреться.